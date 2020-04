Briti naine suri pärast seda, kui elukaaslane teda mobiiltelefoniga viskas

Uurimist juhtinud prokuröri Dafydd Enoch i sõnul tekkis paari vahel tüli pärast seda, kui nad olid koos väljas käinud. Prokurör rääkis kohtule, et lähedalasuvatest turvakaameratest oli näha, et Birkby ja sõbraga koos olnud Ogdeni vahel tekkis sõnelus, mispeale jalutas mees esilagu küll minema, kuid naasis siis, võttis maas lebanud telefoni ning viskas selle naise pihta.

Dawson lisas, et Ogdeni surm oli täiesti ebavajalik ja näitab, kui ohtlikud on vägivallaga lahkhelisid lahendavad inimesed.

Kaitsja Stephen Wood viitas kohtus kostjale tehtud aruandele, kus toodi välja, et mehe vaimne vanus on kõigest 11 aastat ja 5 kuud ning tema IQd kirjeldati kui keskmist.

«Tema varasemad süüdimõistvad otsused näitavad, et ta on varem oma ohvrit tõuganud, kannatanu maha lükanud ja ohvri pihta sülitanud ning tunnistanud, et on oma ohvrit esemetega visanud,» kirjeldas Wood.