Nakkushaiguste spetsialist: kätlemine tuleks jäädavalt unustada

Fauci sõnul on ühiskonnal koroonaviiruse pandeemiast palju õppida ja kuna ka tulevikus võib olla selliseid pandeemiaid, siis tuleks haiguste ennetamiseks oma käitumist ja kombeid muuta, teatab cnn.com.

Ta selgitas, et kuna paljud haigused, kaasa arvatud hingamisteedega seotud infektsioonid, levivad ka käte vahendusel, siis tuleks kätlemise otstarbekust uuesti kaaluda.

«Ühiskonnana võime kätlemise unustada. See on küll tähtis osa ärietiketist, kuid tegelikult ei ole kätlemist tarvis. Kätlemine on ohtlik, kuna selle kaudu levivad haigustekitajad ja toimuvad nakatumised,» selgitas ekspert.

Fauci arvates on pärast pandeemiat veel pikka aega igapäevane, et inimesed kannavad hingamisteid kaitsvaid maske ja avalikes kohtades on käte desinfitseerimisvahendid samamoodi, nagu seni on olnud prügikastid.

330 miljoni elanikuga USAs on koroonaviiruse nakkus diagnoositud rohkem kui 435 000 inimesel ja viirushaigus on võtnud elu ligi 15 000 inimeselt.

Hiinas Hubei provintsis Wuhanis möödunud aasta detsembris alanud haiguspuhang on jõudnud rohkem kui 180 riiki ehk see on põhimõtteliselt kogu maailmas.

Kui varem oli haiguskolle Hiinas, siis nüüd on need USAs ja Itaalias.