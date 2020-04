Vabavõitlustäht taples kodu kaitstes elu ja surma peale

Asja tegi kohutavamaks tõsiasi, et tegemist ei olnud tavalise sissemurdmisega.

«Ta ei varastanud mitte midagi, ta ainult karjus. Ma ei tea, miks ta meie majja tungis. Kartsin, et kohe paugub püss või ta haarab noa,» rääkis Smith.

«Ükski normaalne inimene niimoodi ei kakle. Ma ei ole maailma kõige kõvem vabavõitleja, kuid üht-teist ma siiski oskan, aga selle tänavakraaklejaga pidin ropult vaeva nägema, et teda taltsutada. Ta kannatas ära iga löögi, põlvelöögid, küünarnukilöögid ja jätkas vastupanu,» jutustas Smith.

Anthony Smith on rootslase Gustafssoni põrandale löönud. Matš leidis aset mullu juunis.

«Ta pobises midagi, et tal on kahju, kui ta ära viidi,» meenutas Smith.

UFC-võitleja ütles, et kaitses oma peret ja kolme last. Smith arvas, et rünnak oli suunatud konkreetselt tema vastu, kuid naabermajade valvekaamerad salvestasid sissetungija liikumise ka nende hoonete juures. Smithi majja pääses röövel avatud garaažiakna kaudu.