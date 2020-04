Kes on Briti peaministri kohuseid täitev Dominic Raab?

Raabi isa oli 1938. aastal 6-aastasena koos vanematega Tšehhoslovakkiast natside eest põgenenud juut Peter Raab ja ema on inglanna Jean Raab.

25. veebruaril 1974 Buckinghamshire’is sündunud ja Gerrard Crossis üles kasvanud Raab on lõpetanud Oxfordi ülikooli juristina. Magistriõpe oli tal Cambridge’i ülikoolis.

Ta on abielus Brasiilia päritolu turunduseksperdi Erika Rayga, neil on kaks poega.

May arvates õhutas poliitikas uustulnuk Raab sugude vahelist vaenu.

Kui peaministri ametis olnud May teatas mais 2019, et astub tagasi, käivitas Raab valimisvõitluse, et saada konservatiivide juhiks ja peaministriks.