Suurbritannias tekkis küsimus, kelle käes on tuumakoodid, kui peaminister on haiglas

BBC teatel tekkis 55-aastase Johnsoni haiglas olemise ajal küsimus, et kelle käes on Briti tuumakoodid tuumarelvade aktiveerimiseks kui peaminister ei saa oma tööülesandeid täita.

Suurbritannia on nende viie riigi seas, millel on ametlikult tuumarelvad. Veel mitmel riigil on tuumarelvi mitteametlikult.

Briti peaministri kohuseid täidab välisminister Dominic Raab, kuid ei ole teada, kas tuumakoodid anti temale.

Briti välisminister Dominic Raab, kes täidab peaministri kohuseid FOTO: SIMON DAWSON/Reuters/Scanpix

Briti valitsuse esindaja Michael Gove sõnas ajakirjanike küsimusele, et kelle käes on tuumakoodid, et ta ei saa riigi julgeolekut puudutavat kommenteerida.

Seega ei ole teada, kas need on seni Johnsoni, välisminister Raabi või kellegi kolmanda käes.

On neid, kelle arvates võib koroonapandeemia ajal tekkida ohuolukordi, mis nõuavad nii peaministri kui teiste juhtide kiiret tegutsemist. Samas ei usuta, et mõni teine riik praeguse koroonapandeemia ajal Suurbritanniale kallale tungiks ja oleks vaja tuumarelva kasutada.

Peaminister Johnsonile tehti koroonaviiruse test 26. märtsil kui tal ilmnesid esimesed sümptomid. Haigusest hoolimata jätkas Johnson tööd ja juhtis valitsuse igapäevaseid koroonateemalisi nõupidamisi video abil.

Briti meedia teatel ei arvanud Johnson, et ta võib nakatuda. Ta on alati olnud seisukohal, et kõik haigused on võidetavad.

Briti peaministri jõudmine intensiivravisse näitab, et viirushaigus Covid-19 vali inimesi nimede ega tiitlite järgi.