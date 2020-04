Ameeriklased tahavad pesapalli profiliigaga alustada juba maikuus

ESPNi allikate sõnul on Ühendriikide terviseametnikud andnud ideele oma heakskiidu. Seda tingimustel, et kõik 30 pesapalliklubi koguneksid Arizonasse, mängud peetaks Phoenixi ümbruses olevatel staadionitel tühjade tribüünide ees. Mängijad, treenerid ja muu personal elaksid eraldatutena hotellides.

MLB ütles teisipäevases pressiteates, et täpset kava hooaja alustamiseks Arizonas veel ei ole.

MLB on aktiivselt otsinud variante, et alustada hooaega kohe, kui pandeemia näitab taandumise märke ja üldine tervislik olukord on mängimiseks piisavalt turvaline, rõhutati teadaandes.