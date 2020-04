Seksipidu karantiini ajal läks kalliks maksma

Inglismaa tippklubis Manchester Citys mängivat Walkerit ootab 250 000 naelsterlingiline (umbes 285 000 eurot) trahvisumma koroonapiirangute rikkumise eest. Kuid see pole veel kõik. Inglismaa rahvuskoondise juhendaja Gareth Southgate teatas, et sellise suhtumisega mehel meeskonnas kohta pole. Walker on Inglismaad esindanud 48 kohtumises ning kuulus ka 2018. aasta MMil poolfinaali välja jõudnud meeskonda.