Rossi või hoopis Hailwood: spordiajaloo parimad tsiklisõitjad on lõpuks pingeritta pandud

Kui tegemist oleks populaarsema tsiklivennaga GP ajaloos, siis poleks valikus kahtlust - Valentino Rossi võidaks nokaudiga. Aga siiski, itaallane, hüüdnimega The Doctor, on teistele motomeestele peavalu valmistanud juba ligi veerand sajandit. Niisiis number

1. Valentino Rossi - seitsmekordne maailmameister ((2001-2005, 2008-2009). Vaieldamatult kõige popim mootorrattur, kes kunagi ringradadel kihutanud. Tal on fänne üle kogu ilma. Tiitlivõidud on tulnud nii Yamaha kui Hondaga. Mehel on muide kodulinnas Urbinos pizzarestoran.