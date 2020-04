Alastipiltide äri alustanud juutuuber Enni Britta võitleb leketega: keegi saatis pildid tervele Eestile

«Keegi mu OnlyFansi subscriber'itest saatis mu pildid tervele Eestile laiali ja politseist ootan menetluse alustamist,» ütles Enni Elu24-le. Oma OnlyFansi profiilil selgitas ta, et pilte levitati kaitseväelaste grupivestlustes. Samuti on pildid liikvele läinud Discordi jututubades. «Edaspidi on profiilil ainult pesupildid ja paljastavamat kraami saadan DMis (st privaatsõnumi kaudu – toim),» tegi juutuuber seepeale muudatuse.

Politsei- ja piirivalveameti narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juhtivuurija Ardo Ranne ütles Elu24-le, et kui Enni Britta on pildid üles pannud vabatahtlikult tulu teenimise eesmärgil, pole nende levitamises midagi kuritegelikku. «Kui keegi sisu eest maksnud klientidest otsustab enda valdusesse saadud pilte avalikkusega jagada, ei ole tegemist kuriteoga,» kinnitas ta.

Siiski võib Enni Britta soovi korral pöörduda tsiviilkohtusse, et selgitada välja võimalik kahju, mis tasuliste piltide lekitamisega tekitati. See on aga keeruline, kuna pilte pole avalikult üles pandud, vaid neid saadetakse omavahel edasi. «Ma ei jõua nendega võidelda ja hetkel on suhteliselt võimatu kindlaks teha, kes lekitajad on,» vihjas juutuuber Elu24-le, et kohtuteed ta ette võtta ei plaani.