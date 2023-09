KULLAFOND ⟩ Raju 90ndate saade «Seksuaalne kaamera» ei häbenenud midagi

Kellele Epp Kärsini «Mida vanemad sulle ei rääkinud» vänge kraam tundub, ei mäleta ilmselgelt, milliseid saateid tehti metsikutel 90ndatel. Ehtsaks tõestuseks on Eesti taasiseseisvumise kümnendi lõpus millenniumielevuse vaimus käima pandud saade «Seksuaalne kaamera», mis juhatas Eesti televaatajat seksuaalselt vabameelsesse uude aastatuhandesse. Oli see ju aastal 1998, kui Eestis peeti maha esimene erootikafestival «Sekspeditsioon» ning tegutses Eesti esimene pornostaar, paraku küll alaealine Seksi-Kristi koos oma mentori Pornokunniga.

2000. aasta lõpus läks saade pärast küllaltki rahuldavat telekarjääri pensionile (muuseas, just sellest saatest jäi ajalukku kuulus peeniseküsitlusele vastatud vox populi lause: «Ma ei tea, ma olen pensionär!»). «Tuli ennetada saate ammendumist nii teemade kui ka esinejate osas,» kommenteeris toona saate otsasaamist Kanal 2 originaalprogrammi juht Vahur Laiapea.

Teemasid jõuti läbi võtta tõesti üksjagu, ent tänasel päeval on ilmne, et nii mõnigi tänasel päeval populaarne seksiteema jäeti siiski ka puudutamata (las igaüks nuputab siinkohal ise) ning saade jäigi mõnevõrra truuks porno ja erootika paheliselt looritatud nišile, mitte ei arutlenud seksi üle lihtsalt ja loomulikult, nagu on kombeks tänapäeva saadetes. Ka saate stuudio ja toon olid selgelt erootilised: külalised asetati kaamera ees kõrvuti kõnelema otse sängi ning saatejuhte juhendati kõnelema mahedalt madala tämbriga, mis praktiliselt omaette erootikažanr.