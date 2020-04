NASA avaldas vana foto, millel on näha Egiptuse asustusi ja Niilust

28. oktoobril 2010 tehtud pildil on näha valgustatud Egiptuse linnu, ka pealinna Kairot ja külasid ning Niiluse jõge, mille ääres need asuvad, teatab reuters.com.

Niilust on Vana-Egiptuse aegadest peetud elu allikaks, sest tänu jõe üleujutustele on egiptlased saanud toitu kasvatada.

Praegus koroonapandeemia tingimustes on pilt muutunud, sest osad paigad on pimedad, kuna inimesed on koroonaviiruse nakkuse tõttu haiglasse viidud ja kodud on tühjad, kuid suurlinnad on ikka kosmosest vaadatuna säravad.