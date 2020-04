USAs elav ujuja Merle Liivand põdes kodus: mõned arvavad ikka, et on pidu

Liivand rääkis Elu24-le lühidalt sellest, mida tema arvab koroonaviiruse Covid-19 levikust ning sellest, kuidas näeb välja igapäeva elu tema elukohas.

«New York ja Manhattan on päris jama aga Floridas pole vist inimestele ikka veel kohale jõudnud. Ütleks, et mõned arvavad ikka, et on pidu ning tundub, et sellised asjad nagu üksteisest distantsi hoidmine ja maskide kandmine veel ei eksisteeri.»

Mõned arvavad ikka, et on pidu.

Eestlanna sõnul on poodides vanematele inimestele kindlad külastusajad ning poodi sisenetakse järjekorra alusel. «Poed on küll tühjad aga Amazon toob kõik kätte, kuid ooteaeg on umbes kolm päeva.»

Liivand tunnistas lisaks, et ta võis märtsis koroonaviirust Covid-19 põdeda. «Olin märtsi algul haige ja sümptomid olid suht samad, aga kuna testi polnud võimalik saada, põdesin kodus.» Lõpuks siiski teadmatusse jäänud Liivand lisas, et tal oli palavik ning tema kopsud olid köhimisest valusad. «Olin kolm nädalalt isolatsioonis ja tunnen end nüüd tugevana.»

Eesti ujuja Merle Liivand, kes elab Ameerikas, annetas koroonaviirusega võitlevatele arstidele oma ujumisprillid. FOTO: Erakogu

See on meile äratuskõneks kohe kindlasti.

Ujumisega eestlanna hetkel tegeleda ei saa, kuna avalikkusele on suletud nii basseinid kui ka rannad. Liivandi sõnul rõõmustavad selle üle aga muidugi loomad: «lamantiinid ja raikalad on õnnelikult välja ilmunud.»