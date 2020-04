LUGEJA VIDEO ⟩ Droonilt pahandada saanud poisid pidid ühe sõbra minema saatma

Tallinna munitsipaalpolitsei amet teatas täna pärastlõunal, et alates tänasest kasutatakse Tallinnas droone, et rahvale eriolukorra nõudeid meelde tuletada. Droonidel on ka häälevõimekus, mis teavitab inimesi eesti, vene ja inglise keeles koroonaviirusest tingitud eriolukorrast ning palub 2+2 reeglit järgida.