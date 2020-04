Florida politseilt tunnustuse saanud Merle Liivand: mees polnud väga õnnelik, et noor blond naine ta päästis

Liivand rääkis Elu24-le, et intsident leidis aset 2019. aasta novembri kuu algul viievõistluse meistrivõistlustel. «Olin vee ääres ja jälgisin võistlust. Järsku nägin kaugelt, et karjub appi.»

«Sain kohese aru, et mehel on probleeme, haarasin rannast supilaua ja ujusin sellega kiiresti mehe juurde,» kirjeldas Liivand. Eestlanna andis koheselt hädas olnud mehest märku ka võistlust jälginud politsei ja päästeüksuse töötajatele.

Ta polnud väga õnnelik, et noor blond naine ta päästis.

Liivandi sõnul oli uppumisohtu sattunud mees pärit Egiptusest. «Ta polnud väga õnnelik, et noor blond naine ta päästis, aga eks see on moslemi kultuurile omane,» lisas ujuja. Egiptlane läks ehmatusega rannast omal jalul koju.