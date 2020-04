Kubricku «Lolitas» mänginud Shirley Douglas suri kopsupõletikku

86-aastane Douglas oli tuntud näitleja ja ka aktivist, vahendas deadline.com . Telesarjas «24» peategelast Jack Bauerit mänginud Kiefer Sutherland teatas ema surmast Twitteri vahendusel. Ta kinnitas, et Douglas suri pühapäeva hommikul ja surm polnud seotud koroonaviirusega.

«Mu ema oli erakordne naine, kes elas erakordset elu. Kahjuks oli ta mõnda aega tervisehädadega võidelnud ning me teadsime, et see päev ootab ees,» teatas Sutherland, kes sündis näitlejanna abielust Donald Sutherlandiga. Nad lahutasid 1970. aastal.