Kennedyte needus jätkub: kanuuga kadunud ema surnukeha leiti, poeg on leidmata

Maeve Kennedy Townsendi abikaasa David McKean kirjutas pärast naise ja poja kadumist sotsiaalmeedias, et arvatavalt on nad surnud.

«Olime koroonaviiruse tõttu enda kehtestatud karantiinis Chesapeake’i lahe ääres asuvas majas, mis kuulub Maeve'i emale. Tahtsime, et lastel oleks karantiini ajal rohkem ruumi liikuda kui on meie kodus Washingtonis. Maeve ja Gideon mängisid maja taga palliga, kuid pall lendas merre ja nad läksid seda ära tooma,» kirjutas mees.

David McKeani sõnul istusid nad kanuusse ja läksid merele, et pall kätte saada.

«Tuul lükkas nad rannast aina kaugemale ja üks rannal kõndinu märkas, et nad olid väga kaugel ning ta helistas politseisse, kuna arvas, et nad on hädas. Hiljem neid ei leitud,» kirjutas mees.