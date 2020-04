Teise öö intensiivis veetnud Boris Johnsoni seisund on stabiilne

Tervishoiuminister Edward Argar ütles täna hommikul kella 7 ajal, et tema teada on peaministri seisund stabiilne ning ta on heas tujus. «Talle on antud lisahapnikku, aga ta pole juhitaval hingamisel,» rääkis Argar Sky Newsile. Minister soovis Johnsonile ja tema rasedale kihlatule kõike paremat.

Välisminister Dominic Raab, kes tegutseb hetkel peaministri asetäitjana, ütles eile, et on kindel, et Johnsoni tervis saab korda. Briti meedia teatel on ka mehe kõrge palavik lõpuks alanenud.

Välisminister Dominic Raab teisipäeval lahkumas peaministri residentsist. FOTO: Imago/ScanPix

Teadaolevalt viidi Johnson esmaspäeva õhtul kella 7 ajal intensiivi, kuna tal tekkisid hingamisraskused. The Timesi andmetel anti peaministrile esmaspäeval neli liitrit lisahapnikku minutis.

Keskmiselt vajab koroonaga intensiivi sattunud patsient 15 liitrit hapnikku minutis, millest võib järeldada, et Johnsoni seisund pole kõige hullem. Kopsupõletikku tal diagnoositud pole.

Minister Michael Gove kinnitas eile, et kui peaministri seisund muutub, teavitatakse sellest ka avalikkust.

Ajakirjanik teisipäeval St Thomase haigla ees. FOTO: AP/Scanpix

Johnson teatas positiivsest koroonatestist 27. märtsil Twitteris. «Olen nüüd üksinda isolatsioonis, aga jätkan valitsuse juhtimist viirusega võitlemisel videosilla vahendusel,» lubas poliitik.

Peaministril tekkis kohe palavik ja köha ning need pole siiani üle läinud. Möödunud nädalavahetusel, nädal pärast positiivset testi, pidi ta Downing Streeti karantiinist lahkuma, kuid kinnitas videosõnumis, et tal on endiselt palavik ja seetõttu jääb ta isolatsiooni.

Johnson viidi pühapäeval püsivate sümptomite tõttu Londonis asuvasse St Thomase haiglasse, kuid esmaspäeval mehe tervis halvenes ning ta viidi intensiivi. Peaministri esindaja sõnul tehti see otsus Johnsoni meditsiinitiimi soovitusel ning ta on «suurepärase hoole all».

Johnson andis veel esmaspäeval Twitteris teada, et on positiivselt meelestatud ning püsib oma meeskonnaga ühenduses, et kriisiga võidelda.

Politsei hoiab St Thomase haigla juures olukorral silma peal. FOTO: AP/Scanpix

Londoni linnapea Sadiq Khan säutsus, et St Thomase haigla tervisetöötajad on maailma parimate seas, nii et peaminister on nii heades kätes kui üldse võimalik. Eesti europarlamendi saadik Jaak Madison soovis samuti Johnsonile kiiret paranemist. «Euroopa vajab Suurbritannia liidriks tugevat patriooti ja Eesti vajab teda liitlaseks,» säutsus Madison.

Koroonasümptomitega on ka peaministri lapseootel kihlatu Carrie Symonds, kes pole pidanud vajalikuks testi teha. Möödunud laupäeval teatas ta, et on nädal aega puhanud ning usub, et on paranemas.

Boris Johnson koos kihlatu Carrie Symondsiga peaministri residentsi ees. FOTO: PA images/Scanpix