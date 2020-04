Varem abirahadest elanud neiu teenib nüüd pesupiltidega riigikogulase palka

Inglismaalt Hullist pärit Holly Jo Ballard oli veel pool aastat tagasi oma eluga parajas ummikus, vahendas kohalik väljaanne Hull Live. «Mind visati välja North Lindsey kolledžist, John Leggotisse ei võetud mind vastu ja siis visati mind Wyke'ist välja,» rääkis neiu, kuidas pärast keskkooli lõpetamist elu allamäge läks.

Holly sõnul oli see ta elu madalpunkt: tal polnud palju sõpru ja ta käitus ka ise ebameeldivalt. «Ma olin ülbe ja valetasin kogu aeg. Meil kõigil on mingi faas. Olin oma ema vastu vastik ja kodus polnud hea olla,» meenutas neiu.

See kõik viis ta OnlyFansiga liitumiseni. «Mu suhtumine oli, et p***ui, veel rohkem mind nagunii keegi vihkama ei hakka,» ütles Holly. OnlyFans on ühismeedia platvorm, kus on võimalik jälgijatelt kuutasu küsida. Eriti populaarne on see täiskasvanutele mõeldud sisu jagamiseks, kuid on ka neid, kes panevad sinna üles pesu- või näiteks jalapilte.

Holly sõnul arvatakse sageli, et pesupiltide pealt raha teenimine tähendab, et tal pole eneseväärikust. «See on mu enesekindlust tugevalt tõstnud, vanasti olin see inimene, kes istus koolis nurgas,» rääkis neiu, kui hästi see otsus talle mõjunud on.

Holly selgitas, et kuna tal on Instagramis palju jälgijaid, pea 25 000, saab ta OnlyFansis kõrgemat hinda küsida. «Ma küsin kuu aja eest 35 dollarit. Ma olen seda teinud viis kuud ja teeninud üle 23 000 dollari,» rääkis ta.

See teeb kokku umbes 21 300 eurot, mis viie kuu peale ära jagatuna on 4260 eurot kuus. Riigikogu liikme kuupalk on alates aprillist 4330 eurot ehk ainult 70 eurot rohkem. Holly arvates on see summa uskumatu, arvestades et ta ei tee muud, kui saadab pilte.

Kui ta OnlyFansiga liitus, hakkas ka Instagramis tähelepanu juurde tekkima. «Kõik kutid, kes mind koolis mõnitasid, hakkasid mulle sõnumeid saatma. Mu suhtumine oli, et nad saavad mu OnlyFansi eest maksta, aga ma ei hakka nendega rääkima, kui nad minuga nii vastikult käitusid,» ütles Holly.

Hollyt oli kutsutud ka glamuurimodelliks, aga ta eelistas, et saab ise kontrollida, milliseid pilte levitab ja kui palju nende pealt teenib. «Mulle pakuti palju raha, aga ma mõtlesin, et ma teen seda pigem üksi. Ma ei tahaks olla täiesti alasti, pigem teen endast ise pildid ja kontrollin, kuhu need üles lähevad,» selgitas ta, miks OnlyFansiga liituda otsustas.

Kui ta mullu oktoobris kasutaja tegi, sai ta igasugust tagasisidet. Mõni kiitis, et tal on nii palju enesekindlust. «Mõned saadavad vihaseid sõnumeid, kutsuvad mind l***iks. Kooliajal oleks see minus masendust tekitanud, aga nüüd sain kõigiga rääkida ja arvan, et kui sul midagi toredat pole öelda, siis ära ütle üldse,» rääkis Holly, kui palju enesekindlamaks ta muutunud on.

Võõraste arvamus võib Holly küll ükskõikseks jätta, kuid pere toetus on talle väga tähtis. Ema ja vanaema tema uut «ametit» esialgu heaks ei kiitnud. «Nad kutsusid mu jutule ja nägid välja sellised, nagu keegi oleks surnud. Nad ei saanud algul sõnagi suust, aga lõpuks küsisid, et miks ma endale nii teen,» meenutas Briti tüdruk.

Holly näitas perele pilte, mis OnlyFansis üleval olid, ja nad leppisid sellega. «Kui mu ema ja vanaema arvavad, et see on okei, siis keda kotib, mida keegi teine arvab,» teatas neiu. Tolleks hetkeks oli Hollyl kasutaja olnud paar nädalat ja ta oli juba 2000 naela teeninud.

Pesupiltide müümise kõrvalt töötab Holly nüüd ka kõnekeskuses müügiagendina.