Kanal 2 naaseb teisipäevast vabalevisse, et jõuda kriisiuudistega kõikide eestimaalasteni

Postimees Grupi meediadivisjoni direktori Nele Laeva sõnul oli just Kanal 2 esimene telekanal, kes Eestis välja kuulutatud eriolukorrast oma vaatajatele teada andis ning kindlasti soovib kanal jätkata operatiivsete kriisiuudiste vahendamist kõigile eestimaalastele. «Meil on eriolukordadeks välja töötatud spetsiaalne tegevusplaan ja kogu Kanal 2 meeskond näeb, et eriolukorra ajaks vabalevisse tagasitulek on ühiskonnale äärmiselt oluline,» lisas Laev.

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul reageeris Kanal 2 uuenenud olukorrale kiiresti ja asus juba möödunud nädala alguses taotlema Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (TTJA) ajutist luba vabalevisse naasta. «Oleks vastutustundetu vaadata mööda asjaolust, et paljud inimesed lahkuvad eriolukorra tingimustes oma linnakodudest maamajadesse, kus on sageli juurdepääs vaid vabalevis olevatele telekanalitele. Seetõttu ongi äärmiselt oluline, et lisaks Eesti Rahvusringhäälingu kanalitele leviks vabalevis ka Kanal 2 oma mitmekülgse ja informatiivse uudistevalikuga,» rõhutas Raudsalu.

Ta lisas, et loomulikult jääb Kanal 2 levima ka kõikidesse tasulistesse televõrkudesse. «Soovin tänada tõhusa koostöö eest nii TTJA-d, Levirat kui ka kultuuriministeeriumi, samuti Elisat, Teliat ja teisi telekommunikatsiooniettevõtteid, kes on olnud Kanal 2-le äärmiselt professionaalsed partnerid,» ütles Raudsalu.

Esialgne vabalevi luba on Kanal 2-le väljastatud 5. maini. Seda luba loodab Kanal 2 pikendada ja esialgsete plaanide kohaselt on telekanal nii SD kui HD formaadis üle õhu saadaval kuni augusti lõpuni.