Lõuna-Koreas avastati koroonaviirus 51 inimesel, kes olid juba korra «terveks saanud»

Korea haiguste kontrolli ja tõrje keskus (KCDC) teatas esmaspäeval, et 51 inimesel, kes olid juba karantiinist välja lastud, tuvastati uuesti koroonaviirus, vahendas kohalik väljaanne The Korea Herald. Siiski ei peeta tõenäoliseks, et nad uuesti nakatusid.