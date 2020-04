Netflixis lööb laineid dokumentaalsari «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» ja kuigi selle peategelane on Joe Exotic, peetakse mustaks hobuseks hoopis Bhagavan Antle'it ehk Doci.

Kuigi tõsielusarja peategelane on tiigriaretaja Joe Exotic (kodanikunimega Joseph Allen Maldonado-Passage), kes on vaenujalal loomakaitseaktivisti Carole Baskiniga, jookseb sarjast läbi veel teisigi värvikaid tegelasi.

Üheks neist on Bhagavan Antle ehk Doc. Ärimees ja tiigriaretaja, kes on Lõuna-Carolinas asuva looduskaitseala T.I.G.E.R.S asutaja. Tegelikult on see pigem eraloomaaed.

Kuigi sarjas jääb mehest esialgu hea mulje, saab kiiresti selgeks, et Antle on teinud nii töö- kui eraelus küsitava väärtusega otsuseid.

Bhagavan Antle ehk Doc oma tiigri ja tiigrikutsikaga 1999. aastal. FOTO: mavrixphoto.com/Scanpix

Näiteks kõlasid dokumentaalis süüdistused, et Antle eutaneerib ebaseaduslikult tiigreid ning tuhastab neid kohapeal. Samuti väitis üks mehe endistest töötajatest, et Antle'i heaks töötavad naised on temaga ka seksuaalsuhtes.

Antle on ise kõik süüdistused tagasi lükanud, väljaandele Vanity Fair sõnas ta: «See on midagi uut. Minu heaks on töötanud puusepad, keevitajad, ehitajad. Inimesed, kellele ma olen maksnud miljoneid dollareid, et oma rajatist täiustada... Nad teavad meid nii hästi... ja mitte ükski neist pole kunagi arvanud, et see siin mingisugune sekt oleks.»

Antle lisab, et selline töö lihtsalt tõmbab ilusaid inimesi ligi. «Aga nendel ilusatel tüdrukutel pole midagi pistmist selle paksu mehega, kes seda kohta juhib,» lisas ta.

Loomatalitaja Kheira ja liiger Samson 1999. aastal. Liiger on hübriid, mis on saadud isase lõvi ja emase tiigri ristamise teel. FOTO: mavrixphoto.com/Scanpix

Mehe endine töötaja Barbara Fisher räägib hoopis teist juttu. Naise sõnul liitus ta kaitsealaga teismelisena ning tema sealne kogemus oli kohutav. Tema tööpäevad olid pikad, ilma puhkepausideta ning kõigele lisaks julgustati teda astuma seksuaalsuhtesse Antle'iga.

Barbara lisas, et tööpostil edukas olemiseks pidid naised mehega seksima. Ta sõnas ka, et Antle eelistas süütuid naisi, kellega ta saaks «sideme luua» ning «panna neid enda heaks kõike tegema».

Naise sõnul kontrollis Antle kõike. Mees dikteeris isegi seda, kuidas Barbara oma juukseid värvida ja lõigata võis. Ületöötanud Barbara nõustus ühel hetkel isegi rinnaimplantaatidega, sest sai tänu operatsioonile mõned päevad haiglas puhata.

Mõne aja möödudes taipas naine, et see keskkond on ebanormaalne ning tänu välisele abile lahkus ta sealt 2006. aastal.

Antle omakorda väidab, et kõik Netflixi sarjas kõlanud väited on valed. «See on hullu lapse märatsemine, kel on minu arvates palju probleeme, mis on üle keenud.» Ta lisas ka, et Barbara töötas tema juures lapsehoidjana, mitte loomatalitajana.

Kuigi Antle'i sõnul on ta vallaline ning pole pärast naise surma uuesti abiellunud, väitsid peaaegu kõik dokumentaalsarjas sõna võtnud inimesed, et mehel on mitu tüdruksõpra, kes kõik tema heaks töötavad.