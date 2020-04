Koroonapandeemia valguses: kuidas Inglise kuningas Henry VIII end higistamishaiguse pärast karantiini pani

Möödunud aasta detsembris hakkas Hiinas Hubei provintsis Wuhanis levima uus koroonaviirus SARS-CoV-2 ja sellest põhjustatud viirushaigus Covid-19, mis on jõudnud rohkem kui 180 riiki, nakkuse on saanud üle 1,2 miljoni inimese ning viirushaigus on võtnud elu ligi 70 000 inimeselt.