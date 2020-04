Covid-19 võttis elu Briti tuntud aadlikult, kes jättis endast hiigelpäranduse

2009. aasta andmetel oli Bathi markii vara suurus umbes 160 miljonit naela (180 miljonit eurot), kuid 2019 oli see vähemalt kahekordistunud.

Bathi markii tiitel asutati 1734. aastal. Thynni perekonna käes on Weymouthi asekrahvi tiitel olnud 1640. aastast ja siis oli nimel veel vokaal e lõpus ehk nimi oli Thynne. Alexander Thynn loobus e-tähest.

Oma aadliastmelt on markii hertsogi ja krahvi vahel.

Alexander Thynn sündis 6. mail 1932 Londonis ja kasvas üles Wiltshire’is Warministeri lähedal asuvas Longleati mõisas, kus on 130 tuba.

Longleatis on ka suur loomaaed, mida hooldavad kümned töötajad. 3642 hektari suurusel alal on üle 500 looma, teiste seas lõvisid, tiigreid, kaelkirjakuid ja gorillasid.

Bathi markii oli alates 1969. aastast abielus Ungari päritolu Anna Gyarmathyga. Neil on kaks last, leedi Lenka Abigail Thynn ja lord Ceawlin Thynn, kellest nüüd saab Bathi 8. markii.

Briti kõmumeedia on kirjutanud Ceawlin Thynni abielust Nigeeria naftamagnaadi Oladipo Jadesini ja Briti seltskonnadaami Suzanna McQuistoni tütre Emmaga. See abiellumine oli skandaalne ja Ceawlin Thynni ungarlannast ema kartis, et seos Nigeeriaga rikub nende maine, kuid läks teisti.