Maailma rikkaima poksija tütart kahtlustatakse lapseootel naise pussitamises

TMZi andmetel saabus Iyanna Mayweather räppäri NBA Youngboy majja, kus peatse noarünnakou ohver Lapattra Lashai Jacobs koos muusikuga aega veetis. Iyanna Mayweather olevat seepeale teatanud, et ta on NBA Youngboy abikaasa ja palus majas oleval naisel võimalikult kiiresti lahkuda.

Mayweather kinnitas, et Jacobs rebis teda enne pussitamist juustest ning lisas, et polnud varem kunagi Jacobsit kohanud.

TMZi info kohaselt on Jacobsil ja räppar NBA Youngboyl üks ühine laps. Muusikul on kokku neli last: Kayden, Kamron, Taylin ja Kamiri.