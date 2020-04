Poplaulja Mika peret tabas koroonast hullemgi tragöödia

Liibanoni päritolu Briti muusik Mika, pärisnimega Michael Holbrook Penniman jr, teatas reedel ühismeedias, et viimane nädal on tema jaoks väga keeruline olnud. «Mitmel pereliikmel, kes on Pariisis, on tekkinud koroonasümptomid,» selgitas muusik.

Mika oli rambivalguses aastatel 2006–2008, kui ühtejärge ilmusid hitid «Relax (Take It Easy)», «Grace Kelly», «Love Today» ja «Lollipop». Kuigi hiljem pole temast nii palju kuulda olnud, on ta siiani muusikas tegev ja mullu ilmus tal ka album «My Name Is Michael Holbrook». 2012. aastal esines ta Tallinna lauluväljakul Õllesummeril.

Nagu koroonakriisist piisavalt muret poleks, sai Mika möödunud nädalal veel ühe kohutava uudise. «Pühapäeva pärastlõunal, kui pidin just Itaalia raadio Rai 1 otse-eetrisse minema, saadeti mu ema kiirabiga haiglasse erakorralise meditsiini osakonda,» meenutas muusik.

Mika ema võitleb agressiivse ajukasvajaga ning arstid olid perele öelnud, et valmistuda tuleb halvimaks. Olukorra tegi veel kehvemaks see, et muusikul polnud võimalust oma lähedasi näha, samuti ei lastud teda haiglasse ema vaatama. «Istusime kodus, kõik omavahel eraldatud, ega saanud temaga ühendust võtta ega rääkida, nagu paljud teisedki, kes praegu sarnases olukorras on,» kirjutas Mika.

Neljapäeval tärkas siiski lootuskiir ning lauljale teatati, et tema ema seisund on muutunud stabiilsemaks. «Ma olen nii tänulik, et saan seda sõnumit kirjutada, ning üüratu tänu tervisetöötajatele, kes eesliinil viirusega võitlevad. Me seedime olukorda päevhaaval ning seis pole veel kaugeltki ohutu,» avaldas mees.