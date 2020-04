Inglise krahvinna pihib: abielu Putini endise lähikondlasega muutus kiirelt košmaariks

45-aastane Alexandra oli eelnevalt abielus vaese Cossackiga, kuid ühel päeval sattus tema teele Sergei Pugatšõv, kes niitis ta jalust. Erinevalt tema eksist, oli Sergeil mainekas töökoht ja pangakontol üle 10 miljardi. Väljaande Mirror kirjutab, et paari kaunis armulugu muutus aga hapuks, kui Sergei pööras pahuksisse Venemaa valitsusega, mis väidab, et mees on riigile miljardi võlgu.



«Tundsin Sergeiga kohtudes elektrit ja armusin temasse ülepeakaela,» lausub Alexandra, kelle veres voolab sama veri, mis maailmakuulsa romaani «Sõda ja rahu» autoril Lev Tolstoi. «Ma ei olnud kunagi kellegagi sellist sidet tundnud, see oli tõeline armuafäär.»

«Ma ei pidanud töötama, ma ei pidanud koristama, veetsin lihtsalt oma lastega nii palju aega kui võimalik. Ta pani mind tundma uskumatult kaitstud ja turvaliselt,» ütleb Sergeile kolm last sünnitanud naine.





Sergei Pugatšov FOTO: Reuters/ScanPix

Sergei põgenes 2015. aastal Londonist ja pagendas end Lõuna-Prantsusmaale, väites, et teda ähvardatakse tappa. Aasta hiljem mehe Nices asuvat häärberit külastanud Alexandra avastas, et tema käitumine on muutus üha ebaharilikumaks. See sundis teda leidma julgust, et võtta oma lapsed ja jätta mees, keda ta kunagi armastas. Alles aasta varem jagasid perekond ning nende teenijad, autojuhid ja lapsehoidjad rõõmsalt oma aega hiigelkodude vahel Suurbritannias, Prantsusmaal ja Kariibi mere saarestikus.

Nüüd süüdistab 57-aastane Sergei, kes pole oma lapsi juba neli aastat näinud, Alexandrat laste röövimises ja tema vastu üles ässitamises. Krahvinna on need süüdistused tagasi lükanud. Filmis teatab Pugatšov, et tal pole kavatsustki Venemaale mingit võlga tasuda. Tal on väidetavalt mõjuvõimsad sõbrad, kes aitasid tal Ühendkuningriigist ohutult lahkuda. Sergei väidab ka, et kodumaa tumedad jõud ähvardasid ta pojal sõrmed ära lõigata ning, et Alexandra on tegelikult KGB spioon.



Sergei usub, et Alexandra soovis temaga abielluda vaid raha pärast. Tänasel päeval on tal alles vaid 70 miljonit dollarit ning tema suurimaks eesmärgiks on taas oma lastega kohtuda. «Ma armastan oma lapsi,» ütleb ta. «Loodan, et nad jäävad isa juurde.»

Pärast nende lahkuminekut on Alexandra naasnud oma endisele tööpostile, juhtides Kurdistanis ratsutamisretki. Ta tunnistab, et põlgas oma vana elustiili, mille käigus kogus näiteks Chaneli käekotte. «Vihkan nüüd kõiki neid asju – seostan neid eluga, mis mulle ei meeldinud,» kinnitab ta. «Minu arvates on need labased, mitte minu jaoks.»