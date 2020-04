Valitsuse korraldused 2+2 reegli järgimiseks läksid eile karmimaks ning selle mõju on tunda isegi ürglooduses. Põlvamaal Taevaskoja matkarajal käinud lugeja sõnul oli politsei vastas juba sissesõidutee alguses.

«Sissesõidutee alguses on politsei. Kui on liiga palju inimesi juba, siis sisse ei saa ja saadetakse tagasi. Jao kaupa lastakse matkarajale,» selgitas Elu24 lugeja olukorda.

Lugeja muljetas, et kui ta autoga matkaraja parkla lähedusse jõudis, lubas politseinik edasi sõita, kuna just olevat kümme autot lahkunud. «Aga enne loeti sõnad peale, et ikka inimestega vahet hoiaksime,» lisas ta. Samuti olid rajal üleval sildid, mis tuletasid meelde 2+2 reeglit.