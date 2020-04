Poiss või tüdruk? Katy Perry avaldas oma esiklapse soo

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Apr 3, 2020 at 8:32pm PDT

Katy Perry kinnitas rasedust pärast seda, kui laadis üles klipi oma värskeimast muusikavideost «Never Worn White». 35-aastane laulja Katy Perry paljastas mõni minut pärast oma uue muusikavideo maailma esilinastust Twitteris, et on rase ja viskas nalja, et ei pea enam oma kasvavat kõhukest varjama, vahendas The Sun. «Omg, nii hea meel, et ma ei pea seda (kõhtu) enam sisse tõmbama,» rõõmustas laulja.



Kui Perry saab esmakordselt emaks, siis tema kihlatu Orlando Bloomi jaoks on tegemist teise lapsega. 43-aastasel Bloomil on üheksa-aastane laps koos eksabikaasa Miranda Kerriga.



Paar kihlus 2019. aasta veebruaris pärast kolmeaastast suhet.