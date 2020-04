KODUKARANTIINI MÕJUD ⟩ Eesti mehed hakkasid naistele vibraatoreid ostma, huvi seksnukkude vastu pole tõusnud

Erootikapoe Must Panter esindaja sõnul on muudatus toote eelistustes toimunud. «Kui varem oli e-poe klient peamiselt naine, kes ostis endale või kallimaga koos vallatlemiseks tooteid, on nüüd lisandunud hulk meeskliente, kes ostavad oma kallimale sekslelusid.»

Musta Pantri arvates on mehed jõudnud koduses karantiinis arusaamale, et sekslelu on alus õnneliku seksuaalse suhte tekkeks. «Teadupärast on naisel vaja orgasmini jõudmiseks enam kui lihtsalt vaginaalset penetratsiooni,» selgitas esindaja.

Eesti suurima kaubavalikuga erootikapoe Hot Lipsi juhatuse liige Timo Majuri möönis aga, et viimaste nädalatega on jaemüügist kadunud ca 70% ning üllatuslikult on ka internetimüük viiendiku võrra vähenenud.

Eesti meeste huvi seksnukkude vastu pole koroonakriisi jooksul tõusnud. FOTO: SIPA/Scanpix

Enim tellitakse praegu soodsaima hinnaklassi tooteid. «Kardetakse, et homme raha ega tulu juba pole,» spekuleeris Majuri, mis võiks muutuse taga olla. Majuri sõnul on koroonahirm võtnud eestlastelt ka seksiisu. «Arvan, et päevast päeva käiv koroona-ajupesu on pigem tekitanud ärevust peredes ja võtnud huvi nii seksi kui sekslelude vastu,» põhjendas mees langenud müüginumbreid.