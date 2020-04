Ära üllatu, kui helistad koroonakriisi infotelefonile ja vastu võtab Marina Kaljurand

Kaljurand läbis kriisitelefonile vastamiseks vajamineva koolituse ning neljapäeval oli ta esimene vahetus uues ametis. «Mitmed helistasid, et saada kinnitust oma teadmistele, kuidas vältida nakatumist ja kas peab ikka olema kodus karantiinis/isolatsioonis, kui on alust arvata, et puututi kokku koroonaviiruse kandjaga. Küsiti piiriületuse kohta, testide tegemise kohta, maskide kandmise kohta jne,» jagas poliitik Elu24ga esmamuljeid.

Kuna kõiki peensusi on meelde jätta võimatu, sai Kaljurand tuge infomaterjalidest ning vajadusel nõu pidada kolleegidega ka 112-liinilt. «Pühapäeva hommikul on mul järgmine vahetus, samuti plaanin maksimaalselt panustada järgmisel nädalal,» rääkis endine välisminister.

Marina Kaljuranna mõte esimesest tööpäevast: «Ehkki praegune eriolukord põhjustab erinevaid tundeid, ei jää see igavesti kestma.» FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Mullu populaarseima kandidaadina europarlamenti valitud Kaljurand täpsustas, et ka eurosaadiku töö läheb edasi, küll aga mitte täiskoormusega. «Samuti säästan aega selle arvelt, et ei pea Brüsselisse lendama. Rääkimata sellest, et laupäevad-pühapäevad on vabad,» lisas poliitik.

Kaljurand pääses infotelefonile vastama Naiskodukaitse vabatahtlikuna. «Koolituse on läbinud 50 naiskodukaitsjat ja me oleme panustanud 1500 tundi. Ma tean, et 1247 ei asenda arste, politseinikke ega häirekeskuse 112 infoliini, aga ta võtab vähemaks viimaste koormust,» selgitas poliitik, miks ta väljakutse vastu võttis. Ta lisas, et kuna oskab eesti, vene ja inglise keelt ning on töötanud konsulina, sobib selline töö talle hästi.