Suri soulilegend Bill Withers

Withers oli 70ndatel väga tuntud soulilaulja, tema suuremaid hitte «Ain't No Sunshine», «Lovely Day» ja «Lean On Me» on kuulatud kümneid miljoneid kordi, vahendas BBC.

Withersi perekonna teatel oli tegemist erakliku mehega, kes ühendas inimesi üle maailma. Sumeda baritonihääle poolest tuntud mees lõpetas salvestuskarjääri 1985. aastal, ent tema looming on mõjutanud tugevalt hilisemat hiphop- ja R&B-muusikat. Eminem kasutas Withersi laulu «Just the Two of Us» oma 1997. aasta hitis «Bonnie and Clyde».

Withersi pere on kaotusest loomulikult murtud. «Kuigi ta elas privaatset elu, kuulub ta muusika igavesti maailmale. Sel raskel ajal palvetame, et ta muusika toob fännidele meelehead ja lohutust,» teatas pere.