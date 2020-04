90 miljonit aastat tagasi oli Antarktikas vihmamets

Need leiud näitavad, et kriidiajastul 145 – 65 miljonit aastat tagasi, oli Antarktika hoopis teistsugune paik, teatab livescience.com.

Soe kliima pani Antarktika alal vihmametsa vohama, umbes sellise nagu on tänapäeval Uus-Meremaal.

Teadlastemeeskond leidis taimefossiilid juba 2017, kui nad uurisid Lääne-Antarktikas Pine’i liustiku lähedast merepõhja, mille settes need fossiilid olid.

Uurimine näitas, et sette kihid olid tekkinud 90 miljonit aastat tagasi ja olid erinevat värvi.

Õietolmu ja eoseid uurinud Briti Norhumbria ülikooli paleoökoloog Ulrich Salzmann sõnas, et nende abil sai ta luua mudeli, milline oli Antarktika taimestik ja kliima 90 miljonit aastat tagas.

«Taimefossiilid näitava, et miljoneid aastaid tagasi oli Lääne-Antarktikas soe kliima ja vihmamets, umbes selline nagu tänapäeva Uus-Meremaal,» teatas Salzmann.

Settekihi uurimine näitas, et kriidiajastu keskel oli Lääne-Antarktikas pehme kliima, aastane keskmine temperatuur oli pluss 12 kraadi. Suvised temperatuurid olid kõrgemad, keskmine temperatuur oli pluss 19 kraadi ning talvine keskmine temperatuur pluss 11 kraadi. Jõgedes ja soodes oli veetemperatuur umbes pluss 20 kraadi.

Mandrite asend 90 miljonit aastat tagasi ja punase ristiga on märgitud koht, kust teadlased setteproove võtsid

Need temperatuurid olid miljoneid aastaid tagasi võrreldes praegusega väga kõrged. Antaktikas on neli kuud kestev polaaröö, mil temperatuurid on väga madalad ja ei ole päikest, mis elu toetaks.