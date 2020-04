India paar andis oma kaksikutele nimeks Corona ja Covid

Vanemate sõnul andsid nad lastele ebatavalised nimed, kuna nende silmis tähendab see viiruse sümboolset alistamist.

Lapsed sündisid 26. märtsi ööl vastu 27. märtsi haiglas, kus koroonapandeemia tõttu on kehtestatud mitmeid piiranguid.

Vanemad lisasid, et kui pandeemia on möödas, võivad nad lastele mingid teised nimed panna.

27-aastase ema Preeti Verma sõnul oli tal rasestumisega raskusi ning tema ja ta mees on väga õnnelikud, et nad lõpuks lapsed said.