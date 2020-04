Teised vürtsitüdrukud tegid Victoriale liiga: keegi ei tahtnud temaga tuba jagada!

Peagi ilmuvas intervjuus ütleb Mel B, et nad tegid Victoriale tihti liiga ja ühistesse tegevustesse teda väga ei kaasatud, vahendab Mirror. «Elasime koos. Mina jagasin tuba Mel C-ga ning Geri jagas tuba Emmaga. Victorial oli oma tuba,» meenutas naine. «Ma ei usu väga, et keegi oleks tahtnud temaga tuba jagada.»

Tänasel päeval ei soovi moelooja Victoria Beckham endise bändiga mingit pistmist teha ja keelas ka oma perekonnal olla Spice Girls'iga seotud. Naine ei lubanud oma lähikondlastel isegi ansambli taasühinemistuuri minna vaatama. Mel B on siiski lootusrikas, et endine vürtsitüdruk muudab meelt ja tulevikus võib teda taas laval näha: «Kui me kunagi uuesti tuuri teeme. Loodan, et ta on meiega ühinenud nagu bändi algusaastatel.»



Mel käis isegi välja variandi, et kui koroonakriis on seljatatud, võiks laual olla Ameerika ringreis. «Loodan tõesti nii! Meil on eelmisel aastal väga lõbus. Sõud olid uskumatud. Inimesed tulid kohale USA-st – kogu maailmast,» õhkas lauljatar. «Me, tüdrukud, räägime ikka. Meil on telefonid. Räägime võimalustest. Mulle meeldib mõelda, et tulevikus on kindlasti veel Spice Girls'i kontserte.»

Mullu oleks Mel B tõttu tüdrukute taasühinemine peaaegu ära jäänud. Nimelt teatas naine intervjuus kolumnisti Piers Morganiga, et neil oli Geri Horneriga romanss. Kui intervjueerija korduvalt Mel B käest kuulujutu kohta küsis, vastas ta lõpuks: «Geri hakkab mind selle eest vihkama, sest tal on peen maamaja ja abikaasa, kuid see on fakt. See ei olnud midagi erilist, see lihtsalt juhtus ja me naersime selle üle.»