Täiesti hull idee: Inglismaa vutisari tahetakse lõpuni mängida Hiinas

Hetkel on Inglismaa kõrgemas liigas mängud peatatud kuni 30. aprillini, kuid vähe on neid, kes tõemeeli usuvad, et pärast nimetatud kuupäeva liigakohtumised jätkuvad ja jalgpallikuulsused rohelisel murul palli taguma hakkavad.

Päev päevalt muutub hooaja lõpule viimine järjest keerulisemaks. Klubid on arutanud igasuguseid täiesti uskumatuid ideid. Liigasse kuuluvad klubid on ühel meelel vaid selles, et ei soovi kaotada 870 miljoni euro suurust teleülekannete lepingut.

Peamiselt on erinevate ideede seast esile tõusnud mängude viimine Hiina pinnale, kus ametlikel andmetel on koroonaviiruse levik peatunud.

«See on mõistusevastane. See on nii hull mõte, et olen veendunud, see ei leia sooja vastuvõttu. Kui viiksime Premier League`i mängud tõepoolest Hiina, siis meilt võetaks elusast peast nahk maha,» rääkis ühe tippliiga boss The Athelticule.

«See on mõttetu energiakulu. Kõik tahame taas alustada mängudega ja normaalse eluga, kuid see on jumala otsustada,» arvas teise klubi juht.

Reedesel videokoosolekul arutatakse muuhulgas võimaluse üle pidada allesjäänud kohtumised suletud uste taga.