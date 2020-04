Koroona tõttas appi! Skandaalne räppar Tekashi 6ix9ine sai kohtunikult armu

Selle asemel, et kanda oma 2-aastast karistust trellide taga, teeb Tekashi 6ix9ine seda kodust. TMZ kirjutab, et esimesed 4 kuud on tal küljes GPS-monitor ning ta peab viibima kriminaalhooldusametniku poolt kinnitatud aadressil. Kohtuniku korralduse kohaselt võib mees kodust lahkuda ainult siis, kui tal on vaja vajalikku arstlikku abi või kohtuda advokaadiga ning selleks peab ta saama kriminaalhooldusosakonnalt ka eelneva nõusoleku.



Kui GPS-monitori pole mingil põhjusel saadaval või see on rikkis, peab Tekashi oma kriminaalhooldusametnikuga iga päev videokõne tegema. Niisiis, on ta nagu enamik meist...kasutamas äkki Zoomi, Skype'i või FaceTime'i, et püsida inimestega ühenduses.



Tekashi advokaadid Lance Lazzaro ja Dawn Florio on käinud edasi-tagasi, et räpparit vanglast välja saada. Esialgu lükkas kohtunik Engelmayer Tekashi taotluse tagasi, kuna tema sõnul polnud tal tehniliselt võimu staari vabastada. Mehe juristidel paluti esitada taotlus vanglate büroole, kuid asutus teatas, et neil pole võimalik Tekashit kuidagi aidata. Bürokraatia tulemusena sattusid ohjad taas kohtuniku kätte, kes andiski välja käsu räppar vabastada. Otsustati, et Tekashi 6ix9ine pole enam ühiskonnale ohtlik ja tal endal on ohutum karistus koduseinte vahel lõpuni kanda.