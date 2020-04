Venemaa tennisestaar: ropult vaba aega ja masendav motivatsioonipuudus

Rublev oli parajasti USA-s, kui koroonaepideemia kuu aega tagasi võistlushooaja määramatuks ajaks katkestas. Vene tennisetäht valmistus Indian Wellsi suurturniiriks, kui äkki tuli teade, et võistlused jäävad ära.

«Olin väga ärritunud. Indian Wells on üks mu lemmikturniire. Ma ei teadnud, mida edasi teha. Kas teha trenni või lennata koju. Tuju läks paugust nulli, mingit motivatsiooni ei olnud treenida,» rääkis Rublev Sport-express.ru-le antud intervjuus.

«Hommiku poole juhendab mind läbi FaceTime’i treener. Siis on kardiotreening koos raskuste tõstmisega. Õhtupoole teen joogat ja venitan. Aga muidu vaatan filme, näiteks «Tähtede sõja», «Harry Potteri» ja «Sõrmuste isanda» kõik seeriad on juba läbi vaadatud.»

22-aastane venelane rääkis, et motivatsiooni hoidmisega on tal tõsiseid probleeme.

«Kodus treenimine pole ikka üldse see, mis tavatingimustes. Teen küll harjutused ära, aga väljakul treenimine on ikka hoopis teine asi. Istun kodus ja veedan kuidagi päeva õhtusse. Midagi oodata ei ole. Minust midagi ei sõltu. Igatsen lihtsalt tennise mängimist. Kogu seda atmosfääri, turniiridele lendamist, suhtlemist, võistlusärevust,» sõnas ta.

Rublev lisas, et vabal ajal on tema suurimaks sõbraks ekraanid.

«Vaba aega on palju. Teler, telefon, siis jälle teler ja siis taas telefon. Selleks, et silmi ära ei piinaks, olen hakanud kuulama podcaste.»

Rublev tunnistas, et vaatamata sellele, et tennises on enneolematu, vähemalt neljakuuline võistluspaus, jätkab ta oma tiimile palga maksmist. «Nad ju tegelevad minuga nii või naa edasi,» ütles Rublev.