Euroopa Jalgpalliliit: riikide meistrivõistlused tuleb lõpuni mängida!

UEFA saatisa sellekohase kirja kõikidele liikmesorganisatsioonidele, teatavad Reuters ja AP. Seisukohavõtt on ilmselge reaktsioon Belgia kavatsusele 15. aprillil meistrivõitlused lõppenuks lugeda ning meistriks kuulutada sarja juhtiv Club Brügge.

UEFA peab tähtsaks, et riikide meistrid selguksid mängudega, mitte paberil ja kabinettides.

Kirjas nenditakse, et suvisesse jalgpallikalendrisse on tekkinud piisavalt vaba ruumi, sest Euroopa meistrivõistlused on edasi lükatud järgmisesse aastasse.