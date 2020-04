Jelena Välbe lajatas Venemaa naissuusatajate kohta südamest: täielikud turistid!

Välbe sõnul on suusatajatle loodud maailma parimad tingimused, kuid tulemuseks on suur null. Ainus, kes kriitikast pääseb on maailmakarikasarjas kolmandaks tulnud Natalja Neprjajeva.

«Mul on täiesti piinlik, kuidas kõik peale Neprjajeva sõidavad. Raske öelda, et miks nii on, naistele on kõik võimalused loodud, laagrid-värgid,» rääkis endine tippsuusatja Ria Novostile.

«Võib olla on tüdrukud rahul juba sellega, et jõudsid Venemaa koondisesse. Saan aru, et kelleltki ei saa võimetest rohkem nõuda, aga no sorry, sõita kohtadele 25 kuni 60 ja seda pidevalt, see ei tohi olla Venemaa koondislase tase! See on turistide tase,» põrutas Välbe.