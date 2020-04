Therese Johaugi alistanud Rootsi suusasensatsioon treenib uut moodi

20-aastane murdmaasuusatäht rääkis Rootsi väljaandele Expressen, et katsetab täiesti uut treeningmeetodit.

Suusataja ja tema treener Per Nilsson loodavad uuest meetodist tõsist kasu lõigata.

Metoodika nurgakiviks on kaks korda päevas joostav intervallitüüpi kestvustempoharjutus. Tempoharjutuses tuleb pulssi hoida maksimaalsest 65-85 protsendi peal ja teha seda niikaua kui võimalik. Samas on oluline, et pulsisagedus ja piimhappetase ei tõuseks ettenähtust kõrgemale.