Kroonitud peade tervis ohus: Briti kuningakojas tuvastati järjekordne koroonahaige

Alles teatas Camilla praegune abikaasa prints Charles, et on koroonast taastumas. Nüüd on viirus kimbutamas aga tema eksi ning mees võis nakatada ka printsess Anne'i, kirjutab Vanity Fair.



10. ja 11. märtsil väisas 80-aastane Andrew Cheltenham festivali. Mees nautis seal mitme siniverelise seltskonda, teiste hulgas nähti teda koos nii Camilla kui ka printsess Anne'i ja oma ristitütre Zara Tindalliga. Samal üritusel viibisid ka jalgpallur Charlie Austin ja koomik Lee Mack, kes teatasid samuti, et on viirusesse nakatanud.



Andrew on briti kuningliku perekonnaga läbi käinud juba aastaid. Anne ja Andrew kurameerisid 70ndate alguses ning seejärel abiellus ta Camillaga.