Tutvumissaidil iha.ee, kus tegutsevad eelkõige õnneliku lõpuga massaaži pakkujad ja «sponsorite» otsijad, käib endistviisi vilgas infovahetus. Iseenesest pole selles midagi ebaseaduslikku, kuna kahe inimese kohtumised on endiselt lubatud: iseasi on see, kuidas body to body ehk keha vastu keha massaaži kahe meetri kauguselt teha.