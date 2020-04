Kas maailmas on riike, kus ei ole koroonaviirust? Või on nad selle kohta valetanud?

USA Johns Hopkinsi ülikool tegi koroonaviiruse levimise kaardi, mille kohaselt on uue viiruse vabasid riike vaid kümmekond.

Neist Põhja-Korea ja Türkmenistani kohta arvatakse, et need kaks totalitaarset riiki valetavad koroonaviiruse levimise kohta seal ja kindlasti on neis riikides nakatunuid.

Türkmenistani president Gurbangulõ Berdõmuhammedov keelas oma riigis sõna «koroonaviirus» kasutamise. Räppiva hambaarstina oma rahva poolehoiu võitnud Berdõmuhammedov andis oma riigi meediale käsu teatada vaid headest ja õnnelikuks tegevatest uudistest. Koroonaviirusest ei tohi rääkida isegi haiglates.

Türkmenistanil on pikk piir Iraaniga, kus Covid-19 viirushaiguse tagajärjel on surnud ligi 3000 inimest.

«Sõna «koroonaviirus» kasutamise keelamine on ebamoraalne ja ajuvaba. Tõenäoliselt üritab Türkmenistan pikalt varjata, kui palju seal nakatunuid ja surnuid on,» sõnas Kesk-Aasia poliitikaga kursis olev ameeriklasest analüütik Alexander Cooley.

Türkmenistani tähtsaim ekspordiartikkel on maagaas ja seda ostab eelkõige Hiina. Cooley arvates üritab Berdõmuhammedov teha kõik, et ta riigis ei tuleks koroonaviiruse tõttu majanduslangust ja et Hiina ostaks maagaasi ka edaspidi.

Ka Türkmenistani naaberriik Tadžikistan ei ole teatanud koroonaviirusse nakatumistest.

Lõuna-Korea meedia andmetel jagatakse Põhja-Koreas inimestele näomaske ja see viitab, et ka seal levib uus viirus, kuigi Põhja-Korea eitab seda.

Põhjakorealased kandmas pealinnas Pyongyangis näomaske. Põhja-Korea on seni eitanud, et seal oleks nakatunuid FOTO: Chsa Song Ho/AP/Scanpix

Vaikses ookeanis asuv paradiisisaarestik Palau on seni viirusevaba. See 18 000 elanikuga saareriik oli varem turistide paradiis, kuid koroonaviiruse tõttu turiste ei ole.

Palau elanik, 28-aastane Klamioki Tulop sõnas, et saarel ollakse pinges, sest kardetakse, et koroonaviirus jõuab ka sinna.

Lisaks Palaule ei ole koroonaviirust veel Tongal, Mikroneesias, Naurul, Tuvalus, Vanuatul ning Salomoni ja Marshalli saartel.

Kuid viirus on jõudnud ka Vaiksele ookeanile, sest möödunud nädalalõpul andis Põhja-Mariaandel esimene inimene positiivse koroonaviiruse proovi ja selle nädala alguses tuli teade, et ta suri Covid-19 viirushaiguse tõttu.

Kuigi neil saartel on karantiinis olemine lihtne, kuna asuvad keset merd, ei saa nad end muust maailmast täitsa ära lõigata, sest vajavad teistest kohtadest toodavaid kaupu.

Palau suurima linna Korori poed ja apteegid on ostetud alkoholist, käte desinfitseerimise vahenditest ja näomaskidest tühjaks. Lennufirma United Airlines toob Palaule kaupa lähedal asuvalt Guamilt.

Varem oli kahe saare vahel lennuliiklus kuus korda nädalas, kuid nüüd lendab lennuk üks kord nädalas vaid kaupa tooma. Guamis on diagnoositud uus koroonaviirus 58 inimesel.

«Meil on hakanud kaupa nappima ja see on tekitanud kriisiolukorra. Tahan olla optimistlik ja loota, et viirus ei jõua siia. Kuid Palau on seotud Guamiga ja seega ei saa midagi välistada,» sõnas palaulane Kamioki Tulop.

Palaul valmistutakse halvimaks ja ehitamisel on ajutine haigla, kus on koroonapatsientide jaoks 14 voodikohta.

Üks viimasid kohti, kus koroonaviirust kindlasti ei ole, on Antraktika. Seal ei ole alalist inimasustust, kuid on uurimisjaamad, kus töötavad teadlased. Seni ei ole sealt tulnud teadet, et keegi teadlastest oleks nakatunud.

«See on vist ainus paik maailmas, kus austraallased saavad koos olla ja sama laua taga süüa,» sõnas teadlaste esindaja Robb Clifton.

Austraalia teadlaste missioon lõppeb novembris ja siis nad peaksid koju tagasi lendama. Nad on mures kodus olevate pereliikmete pärast, sest Austraalias levib koroonaviirus.

Aafrikas asuvad Lääne-Sahara, Lesotho, Burundi, Botswana ja Malawi ei ole samuti teatanud nakatunutest.

Samuti eitab Lähis-Ida riik Jeemen, kus käib verine kodusõda, koroonaviiruse levimist seal.