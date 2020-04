Kolm Kanada noort läksid metsa matkama ja leidsid...

Paarikümneaastased Callum Gow, Josh Grossman ja Carson Schiefner leidsid 30 aasta vanuse laagripaiga, teatab cbc.ca.

Noored mehed läksid matkama, kuna tahtsid olla looduses ja koroonaviirusest kaugemal.

Olles metsa jõudnud, märkasid nad oranži objekti ja kui nad lähemale läksid, märkasid mahajäetud laagripaika. Nad said kohe aru, et seda ei ole kasutatud aastaid.

«Ma ei oleks iialgi arvanud, et leiame sellise aarde. See on täiesti hullumeelne,» sõnas Callum Gow.

Laagripaigas oli väike onn, kus oli kast oli laagri pidamiseks vajalike asjadega, mis olid hästi säilinud. Seal olid näiteks WC-paberi rullid, tikud, välipliit ja esmaabipakk.

Carson Schiefneri sõnul ootas see laagripaik avastamist ja tal on hea meel, et just nemad selle leidsid.

«Leidsime ka päeviku, mida laagris olnud pidasid ja seda hakati pidama 1986. aastal ja lõpetati 1991. aastal,» lisas Schiefner.

Päevikus oli kirjutisi ja joonistusi elust laagris ja metsas, kaasa arvatud igapäevamatkadest, uue aasta vastuvõtmisest ning kahe sõbra ootamatust surmast autoõnnetuse tagajärjel.

Noorte kanadalaste sõnul peeti seda päevikut ja seigeldi metsas siis, kui nad ei olnud veel sündinud.

Callum Gow, Josh Grossman ja Carson Schiefner pildistasid laagri üles, võtsid päeviku ja veel mõned asjad kaasa.

Callum Gow kirjutas laagri leidmisest Facebookis ja pani ka asjadest fotod loo juurde. See osutus väga menukaks ning üks inimene teatas, et tunneb päevikus mainitud isikut.

Kolm sõpra jõudsid jälile, et laagri asutasid Bill Ripka ja Rick Senft, ülejäänud kolm laagris olnut on surnud.

«Kui ma meie laagrist pilte nägin, tuli kõik meelde. Selles laagris möödusid mu elu parimad aastad,» sõnas Senft.

Senft selgitas noortele, et nad ehitasid oma sõpruskonnaga metsa väikese onni, et metsaelu nautida ja matkamas käia. Laager ehitati nii, et see võimalikult vähe loodust kahjustaks ning kõik vajalik toodi metsa salaja, et metsavaht ei märkaks.

Senfti sõnul oli tema viimane, kes laagripaika kasutas. Viimasel kolmel aastal käis ta üksinda matkamas ja looduses olemist nautimas.

«Elu muutus ja meil ei olnud enam aega sinna minna. Mul oli alati plaanis tagasi minna, kuid alati tuli midagi vahele,» selgitas kanadalane.

Laagri leidnud kolm noormeest saatsid päeviku Bill Ripkale, et tema ja Rick Senft saaksid selle abil vanu aegu meenutada.

Rick Senft soovitas kolmel noorel võtta see laager endale ja teha sellest oma matkakoht.