Hiina avab jälle oma kurikuulsad metsloomaturud

Uus koroonaviirus hakkas ametlikel andmetel levima möödunud aasta detsembris Hiina Hubei provintsis Wuhanis Huanani mereandide ja metsloomaturul, mille töötajad ja alalised kliendid olid esimesed, kellel nakkus tuvastati, teatab washingtontimes.com.

Wuhani võimud sulgesid turu jaanuari alguses ja see oli veel 31. märtsil suletud, kuid plaanitakse avada aprillis.

Kaitserõivastes töötajad desinfitseerimas Wuhani Huanani mereandide ja metsloomaturu ümbrust. Sellelt turult sai uue koroonaviiruse puhang alguse FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP/Scanpix

Hiina teistes osades on hakatud turge avama.

Mitme riigi teadlased peavad Asasias levinud turge, kus müüakse näiteks grillitud nahkhiiri, madusid, rotte ja teisi loomi söögiks, väga ohtlikuks.

Nad on veendunud, et seal müüdavad loomad kannavad endaga mitmesuguseid viiruseid ja haigusi, mis võivad inimesi nakatada.

Wuhani puhul peavad nad süüdlaseks nahkhiiri, keda müüdi seal nii toorelt kui küpsetatult.

Teadlaste sõnul on nahkhiirtel mitmeid koroonaviirusi, kaasa arvatud 2002 levima hakanud SARS, mis samuti pärines Hiinas metsloomaturult. SARS ei nõudnud siiski nii palju inimelusid kui nüüdne koroonaviirus SARS-CoV-2.

Hiina rahvakongress hääletas 24. veebruaril, et kõik mereandide ja metsloomaturud tuleb sulgeda, kuid üks kuu hiljem teatati, et need tohib taas avada.

Mitmed lääne väljaanded kritiseerisid Hiina sellist otsust, sest nende arvates võib avatud turgudelt uus koroonaviiruse puhang tekkida.

«Kas hiinlased ei õpi iialgi? Hiinas on turud taas lahti ning seal müüakse nahkhiiri ja veristatakse jäneseid ajal, mil Peking kiitleb koroonaviirusest jagusaamisega. Kohalike allikate teatel töötavad need turud samamoodi edasi nagu enne viirusepuhangut. Hiinlased vist ei saanud aru, et viirus algas nahkhiirtest, keda nad seni delikatessiks peavad,» kirjutasid mitmed Euroopa ja USA väljaanded.

Jätkati, et turgudel tehtud fotodel on näha koeri ja kasse puurides ning ka nemad veristatakse söögiks. Veel on parte ja hanesid, kes samuti seal tapetakse ja nülitakse. Põrandatel on näha verd voolamas ja loomajäänuseid.

Hubei provintsis asuv loomaturg on taas avatud ja seal müüakse ka koeraliha. Pildil puuris koerad, keda ootab ees tapmine FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Briti väljaanne Daily Mail tegi erireportaaži Hiina edelaosas Gulinis asuvalt metsloomade turult, mida külastas nende kohalik korrespondent, kelle teatel pakutakse lisaks metsloomadele nii koera-kui kassiliha. Ta pani tähele, et seal oli ka skorpioneid, madusid, tsiibeteid ja pesukarusid.

Mao tükeldamine Hiina ühel turul enne viirusepuhangut FOTO: RONNY ADOLOF BUOL/AFP/Scanpix

Seal on keedukatlad ja grillid, millele loomad visatakse, kuid neid ei küpsetata kunagi läbi, vaid nad jäävad pooltooreks ja tõenäoliselt jäävad neil olevad viirused alles.

Sel väljaandel on teine korrespondent Hiina lõunaosas Dongguanis, kes samuti külastas kohalikku mereandide ja metsloomaturgu. Turu juures oli suur reklaam, millel selgitati, milliste loomade söömine aitab haiguste vastu. Seal oli ära toodud ka nahkhiired, kes Hiina traditsioonilise meditsiini kohaselt aitavad ravida mitmeid haigusi.

Hiina teatas uue koroonaviiruse levimisest möödunud aasta detsembri lõpul, kuid arstid ja viroloogid arvavad, et see viirus võis levima hakata juba oktoobris.

Mitu Hiina arsti hoiatasid haiguspuhangu alguses, et tegemist on uue ohtliku viirusega, kuid Hiina võimud üritasid neil suu kinni panna.

Kõige tuntumaks sai silmaarst Li Wenliang, kes tegi videoid, millel ta hoiatas haiguspuhangu eest. Politsei arreteeris ta ja ta pidi allkirjastama dokumendi, millega kinnitas, et võtab oma sõnad tagasi.

Li sai oma patsiendilt nakkuse ja ta suri 7. veeburuaril Wuhani keskhaiglas.

Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas uue koroonaviiruse 23. jaanuaril globaalseks terviseohuks.

Hiina valitsuse tervisenõunik, arst Xu Jinguo sõnul on ta valitsusel soovitanud rangemat kontrolli mereandide ja metsloomaturgude üle, sest seal müüdavatel loomadel on mitmesuguseid inimesele ohtlikke viiruseid, baktereid ja haigusi.

«Hiinas on mitmeid viroloogialaboreid, kaasa arvatud viiruspuhangu algpunktis Wuhanis, kus viiruseid on uuritud aastakümeid. Praegustel andmetel jõudis uuskoroonaviirus tõenäoliselt nahkhiirtelt inimestele, kuid nakatumismehhanim ei ole täpselt teada,» sõnas Xu.

Hiinas on hakanud koroonaviirus taanduma, kuid nii Euroopas kui USAs on iga päev tuhandeid uusi nakatumisi.

2. aprilli andmetel on maailmas uus koroonaviirus diagnoositud üle 935 000 inimesel ja viirushaiguse tagajärjel on surnud üle 47 000 inimese.