2021. aasta Tokyo olümpial võivad särada sportlased, kes tänavu oleks suurvõistlust pealt vaadanud

Rootsi antidopingukomisjoni tegevjuht Åke Andrén-Sandberg rääkis Expressenile, et Maailma Antidopinguagentuuri WADA reeglid on selged. Mängude või võistluste edasi lükkamine ei pikenda sportlaste võistluskeeldu.

Selle reegli tõttu on üks võimalik õnnelikke näiteks 25-aastane Ukraina kõrgushüppaja Katerina Tabašnjuk, kellele määrati alles tänavu jaanuaris 19-kuuline võistluskeeld, kuna eelmisel aastal antud dopinguproov sisaldas hüdrokloritiatsiidi - ainet, mis aitab kehast vedelikke välja viia.

Huvitav juhtum on ka Katari esindav jooksumees Musaeb Abdulrahman Balla, kes jõudis 800 meetri jooksus maailma tippu äkki, täiesti ootamatult.

Äkilisel tippujõudmisel oli põhjendus – 2016. aastal põrus mees veredopinguga ja sai nelja-aastase võistluskeelu. Rootsi treener Per Synnerman peab 31-aastast Sudaanis sündinud jooksijat 2021. aastal Tokyo 800 meetri distantsil võimalikuks üllatajaks. Teatavasti on Balla treeninguid jätkanud.

«Ta on kindlasti üks neist, kes võib esile tõusta. Oleme varemgi kohanud sportlasi, kes on paar aastat eemal ja siis säravad suurvõistlustel ereda komeedina. Ütlen ausalt, et Balla säramist väga näha ei tahaks,» rääkis Synnerman.