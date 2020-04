Siret Kotka ei lase eriolukorral traditsioone rikkuda ja müüb auto

Riigikogu liige ja poliitik Siret Kotka on müüki pannud oma 2015. aasta valge Toyota Prius Premiumi. «Auto kasutaja olen olnud ainult mina,» teatas Kotka oma Facebooki postituses.

«Loomulikult lasin selle auto varustuse teha sellise, et peaksin ainult korrapäraselt ELKE esinduses hoolduses käima, aknapesuvedelikku lisama ja tankima. Kui aus olla – ega ma vist rohkem ei oskaski midagi autoga teha»

Poliitik toob välja, et kuna talle meeldib sõites mugavus, on autole paigaldatud lisavarustus, mis sõitmise nauditavamaks muudab. «Autol on hele nahksisu, mida on kerge puhastada. Suve- ja talverehvid (mõlemaid olen kasutanud ühe hooaja) on erinevatel valuvelgedel. Autol ei ole ühtegi tehnilist probleemi nende aastate jooksul olnud, mistõttu võin selle südamerahus uuele omanikule anda,» lisas Kotka.

«Head sõbrad, palun jagage minu postitust, et minu ustav kaaslane jõuaks õige omanikuni!» Jagajate vahel lubas Kotka loosida välja kolm endanimelist tassi.

Siret Kotka Toyota roolis. FOTO: Konstantin Sednev

«Mul on traditsioon iga viie aasta tagant oma autot uuendada,» põhjendas Kotka Elu24-le oma otsust sõiduvahend müüki panna. «Ja suvel saab viis aastat täis ja see on mul lihtsalt hea harjumus ning eks iga inimene on oma harjumuste ohver.»

Küsimuse peale, kuidas automüük eriolukorra ajal läheb tõdes Kotka, et hetkel on olukord lahtine. Poliitik lisas, et hetkel ei ole automüügiga nii kaugele jõudnud, et huvilised tahaks autot füüsiliselt näha.

«Kuidas see automüük võib täpselt välja näha on raske hetkel ette ennustada, et kuidas see kohtumine ja kõik võiks toimuda. Konkreetseid kohtumisi ei ole praegu planeeritud, lihtsalt huvi on tuntud. Siis ei tea, et kas on vaja autot füüsiliselt näidata homme või hoopis kuu aja pärast, kui olukord on absoluutselt kindlasti teistsugune.»