Teadlased mõõtsid Antarktikas rekordkõrge temperatuuri

Kolme päeva kõrgeim temperatuur oli pluss 9,2 kraadi ja see mõõdeti 24. jaanuaril 2020.

Antarktikas on temperatuurid tõusnud kliimamuutuse tõttu, mis on põhjustatud inimtegevusest. Jää sulamine tõstab ookeanide ja merede veetaset, ähvardades rannaalad vee alla jätta. Seal elavad inimesed on selle tõttu ohus.