Kim Jong-un kardab, et ta «armaada» laevadel möllab koroonaviirus

USA ja Briti meedia teatel on Põhja-Korea seni eitanud, et seal oleks uue koroonaviiruse nakkuse saanuid.

Londonis asuva mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) teatel sõltub Põhja-Korea maailma mustal turul saada olevast kivisöest, rauamaagist ja muust toorainest, kuna majandussanktsioonide tõttu ei saa see paariariik neid ametlikult osta.

Lõuna-Korea luure andmetel on Põhja-Korea kahe sadamalinna Nampo ja Chongjini lähedal näha «armaadat».

Luureametnik arvates tekkis Kimis kahtlus, et välismaalt kaupa toonud laevadel möllab koroonaviirus ja selle tõttu jättis nad merele karantiini.

Briti RUSI mõttekoja analüütik James Byrn sõnas, et koroonaviiruse levimise jätkudes on satelliitpiltidelt näha kümnete Põhja-Korea laevade tagasisaabumist ja ranniku lähedal ankrus olemist.

Põhja-Korea konteinerlaev Chong Chon Gang. Pilt on illustreeriv FOTO: Carlos Jasso/Reuters/Scanpix

«Juba veebruari lõpul muutusid satelliidipildid, millel on näha Põhja-Korea sadamalinnu. Nende lähedale hakkas saabuma kümneid laevu, mis ei ole sealt seni liikunud. Midagi sellist ei ole varem Põhja-Koreas olnud. Minu arvates on ainsaks selgituseks, et laevade meeskonnad pandi koroonaviiruse kahtluse tõttu karantiini,» sõnas analüütik.

Ta lisas, et satelliidipiltidel on näha meeskonnaliikmeid tekkidel jalutamas.

Põhja-Korea sulges kiiresti leviva koroonaviiruse tõttu oma piiri jaanuaris ning kehtestas 30-päevase karantiini nii oma kodanikele kui välismaalastele, kes sisenevad Põhja-Koreasse.

Analüütik Byrne’i sõnul ostab Põhja-Korea suure osa oma kaubast Hiinast, kus on ka must turg. Põhja-Korea saab oma tulu relvade ja laskemoona müügist.

Analüütiku arvates sureks pool Põhja-Korea 25 miljonist inimesest, kui nad saaksid koroonaviiruse nakkuse, kuna selles riigis puuduvad vajalikud meditsiinivahendid, rääkimata pandeemiaga võitlemisest.

Ta lisas, et aastatepikkuse alatoitumuse tõttu võivad põhjakorealased nakatuda kergelt koroonaviirusesse, kuna nende tervis ja immuunsüsteem on nõrk.

USA Luure Keskagentuuri CIA endise analüütiku Jung Paki sõnul ei ole võimalik, et selles riigis ei ole ühtegi nakatunut, sest osa põhjakorealasi käivad Hiinas tööl ning Hiina on see riik, millest pandeemia alguse sai.

Jungi sõnul on andmeid, et Põhja-Koreas on viimasel ajal viidud läbi mitu hukkamist ja see võib viidata, et koroonaviirusse nakatunud, kes ei töötanud riigis tähtsatel ametikohtadel, lasti maha, et viiruse levimist takistada.

Põhja-Korea meedia on edastanud fotosid, kus Kim on vaatamas raketikatsetusi koos sõjaväelastega, kes kannavad näomaske. Analüütikute sõnul viitab see, et sõjaväelaste seas võib olla nakatunuid.

Põhja-Korea on seni eitanud, et seal oleks keegi saanud koroonaviiruse nakkus, samas aga naaberriikides Lõuna-Koreas ja Jaapanis on palju nakatunuid ja viirushaiguse tõttu surnuid.