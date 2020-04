US Openi tennisekeskusest saab ajutiselt haigla

New York vajab koroonaviiruse laialdase leviku tõttu nakatunutele täiendavaid voodikohti. USA tenniseföderatsiooni kõneisik Chris Widmaier ütles, et Billie Jean King National Tennis Center, kus augustis peaks algama USA lahtised tennisemeistrivõistlused, muudetakse ajutiselt haiglaks.

New York on hetkel USA koroonaviiruse leviku epitsenter. New Yorgi linnapea Bill de Blasio sõnas, et linna eriolukorra komitee on juba alustanud tööd, et muuta tennisekeskuse siseruumid haiglaks.

«Sinna tuleb 350 voodikohta. Louis Armstrongi väljakule luuakse omakorda keskus, kus jagatakse päevas 25 000 toidupakki. Need on mõeldud eelkõige haiglate töötajaile, patsientidele ja abilistele ja mitte ainult tennisekeskuse piires, vaid ka mujal,» lisas New Yorgi meer.

Arthur Ashe Stadiumi siseruumidesse tuleb ajutine haigla. FOTO: BRYAN R. SMITH/AFP/Scanpix